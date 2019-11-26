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В Курганской области перевернулся бензовоз с топливом
Сегодня, 16:47
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MShaffter

В Курганской области перевернулся бензовоз с топливом

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Из-за ДТП на дорогу разлились горюче-смазочные материалы.

Сегодня днем в Курганской области перевернулся бензовоз.

ДТП произошло сегодня днем, 5 августа, около 14 часов 20 минут в 20 метрах от железнодорожного переезда г. Щучье Щучанского района Курганской области. В результате опрокидывания грузовика на землю вылилось топливо.

Прибывшие на место аварии спасатели пролили землю с вытекшим топливом специальной воздушно-механической пеной.

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Фото: ГУ МЧС РФ по Курганской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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