В Курганской области перевернулся бензовоз с топливом

Сегодня днем в Курганской области перевернулся бензовоз.
ДТП произошло сегодня днем, 5 августа, около 14 часов 20 минут в 20 метрах от железнодорожного переезда г. Щучье Щучанского района Курганской области. В результате опрокидывания грузовика на землю вылилось топливо.
Прибывшие на место аварии спасатели пролили землю с вытекшим топливом специальной воздушно-механической пеной.
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Фото: ГУ МЧС РФ по Курганской области
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