В республике запрещено проводить групповые занятия.

В Крыму усилили ограничения по коронавирусу до 15 января. Изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс глава республики Сергей Аксёнов.

В торговых центрах запрещены массовые мероприятия, запрещена работа фуд-кортов — на них заведения могут работать исключительно навынос или осуществлять доставку.

Также в республике запрещено проводить групповые занятия в рамках дополнительного образования в очном режиме. Компаниям запретили проводить корпоративы — в том числе на рабочих местах, в производственных столовых и актовых залах.

Ранее Аксенов заявил, что в Крыму рады туристам и мигрантам с Украины.