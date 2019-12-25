В Крыму усилили ограничения по коронавирусу до 15 января. Изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс глава республики Сергей Аксёнов.
В торговых центрах запрещены массовые мероприятия, запрещена работа фуд-кортов — на них заведения могут работать исключительно навынос или осуществлять доставку.
Также в республике запрещено проводить групповые занятия в рамках дополнительного образования в очном режиме. Компаниям запретили проводить корпоративы — в том числе на рабочих местах, в производственных столовых и актовых залах.
Ранее Аксенов заявил, что в Крыму рады туристам и мигрантам с Украины.
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