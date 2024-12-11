Площадь огня составила 250 квадратных метров.

В Крыму тушат пожар в трех домах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 21 января в Ялте. Поступило сообщение о возгорании в одном одноэтажном и двух трехэтажных домах. Администрацией города организован подвоз воды к месту пожара.

Площадь огня составила 250 квадратных метров. В его тушении участвуют 32 специалиста и семь единиц техники. Также на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее мы сообщали ,что в Курганской области спасли на пожаре трех человек.

Видео: МЧС России