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В Крыму тушат пожар в трех домах

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Площадь огня составила 250 квадратных метров.

В Крыму тушат пожар в трех домах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 21 января в Ялте. Поступило сообщение о возгорании в одном одноэтажном и двух трехэтажных домах. Администрацией города организован подвоз воды к месту пожара.

Площадь огня составила 250 квадратных метров. В его тушении участвуют 32 специалиста и семь единиц техники. Также на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее мы сообщали ,что в Курганской области спасли на пожаре трех человек.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, крым, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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