По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание сети.

В Курганской области спасли на пожаре трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Шадринске. В подъезде двухэтажного дома загорелась электрощитовая. Прибывшие на место огнеборцы спасли трех человек с помощью трехколенной лестницы.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В тушении огня участвовали 19 специалистов и пять единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание сети.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека.

Видео: МЧС России