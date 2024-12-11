В Курганской области спасли на пожаре трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в Шадринске. В подъезде двухэтажного дома загорелась электрощитовая. Прибывшие на место огнеборцы спасли трех человек с помощью трехколенной лестницы.
Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В тушении огня участвовали 19 специалистов и пять единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание сети.
Ранее мы сообщали, что при пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все