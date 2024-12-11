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В Курганской области спасли на пожаре трех человек

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По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание сети.

В Курганской области спасли на пожаре трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Шадринске. В подъезде двухэтажного дома загорелась электрощитовая. Прибывшие на место огнеборцы спасли трех человек с помощью трехколенной лестницы.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В тушении огня участвовали 19 специалистов и пять единиц техники. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание сети.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, курганская область, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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