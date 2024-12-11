На месте работали 18 специалистов и шесть единиц техники.

При пожаре в квартире в Ярославле погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 19 января на улице Калинина. На первом этаже жилого здания загорелась квартира. При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили тела двух взрослых. Кроме того, трехлетних мальчика и девочку вынесли из помещения, но спасти их не удалось. На месте работали 18 специалистов, шесть единиц техники, а также испытательная пожарная лаборатория. По факту гибели четырех человек в результате пожара возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Курской области двое детей погибли при пожаре.

Видео: СУ СК России по Ярославской области