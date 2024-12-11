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В Курской области двое детей погибли при пожаре

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В ликвидации пожара участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники.

В Курской области двое детей погибли при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 18 января в поселке Черемисиново. Поступило сообщение о возгорании в двухквартирном доме. При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили тела мальчиков 1 года и 3 лет. Выясняются обстоятельства трагедии. В ликвидации пожара участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане загорелся мебельный цех.

Видео: МЧС России

Теги: дети, жертвы, курская область, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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