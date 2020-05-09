В Крыму спасатели водрузили копию знамени Победы на вершину Ай-Петри

Этой традиции уже 30 лет. По легенде, партизаны подняли на горе красный флаг, а фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия.

Традиционно ялтинские спасатели устанавливают Знамя Победы 9 мая на вершине Ай-Петри. Этот год не стал исключением, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

Этой традиции уже 30 лет. По легенде, партизаны подняли на горе красный флаг, а фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Поэтому и родилась такая традиция, каждый год в День Победы водружать Знамя на вершине Ай-Петри.

Само знамя является копией штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который и был водружен на крышу здания рейхстага в Берлине.

Ежегодно Знамя поднимают на высоту 1234 метра над уровнем моря. В этом году в акции приняли участие 8 ялтинских спасателей "КРЫМ-СПАС".

Космонавты с МКС поздравили россиян и ветеранов с Днем Победы.

Видео: КРЫМ-СПАС