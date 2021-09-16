Местные жители использовали плантацию для собственных потребностей.

В Крыму сотрудники полиции выявили наркоплантацию. Об этом сообщается на региональном сайте правоохранительных органов. Известно, что объект с запрещенными веществами найден на территории Кировского района. В преступлении подозреваются двое местных жителей. Они выращивали и культивировали растения, содержащие наркотические вещества. Посадки находились в несколько километрах от автомобильной дороги Таврида-Приветное.

В отношении фигурантов расследования (мужчин 28 и 39 лет) возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 231 УК РФ. Максимальное наказание за данное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемые задержаны с поличным. Они признались в преступлении. Местные жители рассказали, что выращивали растения для личного использования. В общей сложности представители закона изъяли свыше 120 кустов, травматический пистолет, а также пиротехнику. на данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом.

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Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Крыму