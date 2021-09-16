В Крыму нетрезвый водитель пытался скрыться от ГИБДД

Ранее судимый мужчина пытался сначала уйти от погони, а после - сбежать от инспекторов.

В Симферопольском районе Крыма сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от наряда ДПС. Ранее в правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила о том, что ее транспортным средством незаконно завладели. Во время патрулирования автомобильной дороги Симферополь-Алушта, инспекторы заметили иномарку Nissan Qashgai, совпадающую с ориентировкой.

После того,как шофер заметил патруль, он попытался скрыться. Инцидент произошел в районе села Пионерское. Представители закона устроили погоню за подозреваемым. Они неоднократно требовали от водителя остановить машину. Гонщик продолжил маневры на дороге. В какой-то момент автомобиль въехал в металлическое ограждение. Из транспортного средства выбежал шофер, который намеревался сбежать от оперативников.

Сотрудники ДПС задержали преступника. Им оказался 25-летний местный житель. Ранее мужчина был судим по статье за незаконный оборот наркотиков. По словам фигуранта расследования, он похитил ключи от автомобиля и поехал кататься, воспользовавшись отсутствием матери дома. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 12.26 КоАП и другим статьям административного кодекса, а также по части 1 статьи 166 УК РФ. Мужчине грозит лишение водительских прав и крупный штраф, а также лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Склад с партией контрафактного алкоголя обнаружен полицейскими в Сергиевом Посаде.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Крыму