Склад с партией контрафактного алкоголя обнаружен полицейскими в Сергиевом Посаде

Возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ.

Более 12 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя изъяли из незаконного оборота полицейские в Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. По данным представителей закона, операция проводилась при участии управления по экономической безопасности и оперативниками из Сергиева-Посада.

Полицейские проверили информацию о том, что в местном гаражно-строительном кооперативе находится немаркированная алкогольная продукция, а также бутылки с водкой, оклеенные федеральными специальными марками. Экспертиза показала, что товар представляет их себя подделку. Злоумышленники надеялись реализовать ее покупателям. У мужчин не было разрешающей сопроводительной документации на торговлю. В общей сложности сотрудники МВД изъяли из нелегального оборота свыше 12 тысяч бутылок с водкой и коньяком. Сумма ущерба для государства составила порядка 2 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ. Устанавливаются лица, являющиеся поставщиками фальсифицированного алкоголя и собственников товара.

Напавший на отдел МВД под Воронежем перед этим убил знакомую семью.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

