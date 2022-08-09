Глава республики попросил дождаться официальных сообщений о произошедшем.

В Крыму сообщили о нескольких взрывах в районе Новофедоровки. Об этом написал глава республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, пока только подтверждает факт нескольких взрывов. Крючков попросил дождаться официальных сообщений о произошедшем. На место выехал глава региона Сергей Аксенов.

В сети распространились фото и видео клубов дыма. По предварительным данным, взрывы могли произойти у военного аэродрома и складов с боеприпасами, расположенных в Новофедоровки.

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Видео: Telegram / SHOT