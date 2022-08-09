Глава города рассказал о работах по восстановлению после прошедших дождей.

Нижний Новгород затопило после сильного ливня. Об этом подписчикам рассказал глава российского города Юрий Шалабаев. Чиновник отметил, что на улицы выведена специальная водооткачивающая техника. Она работает с последствиями дождей, которые прошли в регионе с ночи понедельника по утро вторника. Подтопленными оказались территории нижней части города – набережная Оки, площадь у Московского вокзала, микрорайон Мещерское озеро. Очевидцы размещают по социальным сетях фотографии и видео с ливнем. На кадрах видно, как автомобили "плывут" по глубоким лужам.

Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города. Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса. Юрий Шалабаев, глава города

С потолка гипермаркета на Обуховской обороны хлынула вода.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости