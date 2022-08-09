Нижний Новгород затопило после сильного ливня. Об этом подписчикам рассказал глава российского города Юрий Шалабаев. Чиновник отметил, что на улицы выведена специальная водооткачивающая техника. Она работает с последствиями дождей, которые прошли в регионе с ночи понедельника по утро вторника. Подтопленными оказались территории нижней части города – набережная Оки, площадь у Московского вокзала, микрорайон Мещерское озеро. Очевидцы размещают по социальным сетях фотографии и видео с ливнем. На кадрах видно, как автомобили "плывут" по глубоким лужам.
Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города. Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса.
Юрий Шалабаев, глава города
С потолка гипермаркета на Обуховской обороны хлынула вода.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все