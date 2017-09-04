С потолка гипермаркета на Обуховской обороны хлынула вода

Происшествие произошло в отделе с косметикой.

В понедельник, 8 августа, в отделе косметики гипермаркета "Лента" на проспекте Обуховской обороны произошёл потоп. Вода хлынула с потолка магазина. Кадры с места происшествия разместили в соцсетях.

В комментариях под постом петербуржцы гадали, что могло способствовать затоплению. По мнению некоторых пользователей, главной причиной стала неисправность в водостоке.

Как выяснилось позднее, главной причиной аварии все же стали мощные ливни, охватившие Северную столицу.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе за 20 минут выпало более 20 мм осадков.

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