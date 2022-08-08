В Невском районе за 20 минут выпало более 20 мм осадков

Скопление воды также было зафиксировано в Шушарах.

На Петербург 8 августа обрушились сверхрасчетные ливни. Основной удар стихии пришелся на юг города – Невский, Московский и Пушкинский районы. Максимальная интенсивность осадков зафиксирована в Невском районе – 20,97 мм за 20 минут. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Отмечается, что система водоотведения в городе работает в штатном режиме и в большинстве случаев самостоятельно принимает весь объем воды. Однако при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков, на улицах города могут появляться скопления воды, которые через 15-30 минут после окончания дождя полностью уходят в систему водоотведения.

Скопление воды также было зафиксировано в Шушарах. Специалисты "Водоканала" рассказали, что канализационные сети на данном участке находятся вне зоны ответственности предприятия. Однако в качестве оказания помощи на место прибыла бригада специалистов.

Сообщать информацию о возникновении скоплений воды можно на Горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по телефону: 305-09-09.

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