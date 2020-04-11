Сейчас методику работы прорабатывают с МВД.

В Крыму штрафовать за нарушение самоизоляции будут с 15 апреля. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксёнов. Сейчас методику работы прорабатывают с МВД.

По его словам, система штрафов за нарушение всеобщего режима самоизоляции отложена до среды — пока с нарушителями будут вестись профилактические беседы. Аксёнов уверил, что санкции будут применять только к нарушителям — никто из крымчан, идущих в магазин или за лекарствами, не пострадает.

Заявление глава Крыма сделал на заседании регионального оперативного штаба.

Данная мера принята исключительно для того, чтобы привести в чувства тех, кто по безалаберности своей не считает нужным находиться дома, - сказал Аксёнов и дал гарантию, что никто не будет оштрафован незаслуженно.

Ранее крымский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции. Суммы штрафов будут такими же, как в столице: четыре тысячи за первое нарушение режима самоизоляции, пять — за второе. Крупные санкции последуют в отношении предприятий, нарушивших ограничения.

Видео: ВК/Сергей Аксенов