Суммы пропишут в региональном законе.

В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Заявление он сделал на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Он привёл в пример Симферополь, где каждое утро — пробки.

Режим самоизоляции, мягко говоря, не соблюдается, - заметил Аксёнов.

Он решил вводить ограничительные меры, как в Москве. В республике будут составляться протоколы об административных нарушениях на пешеходов и автомобилистов за нарушения правил самоизоляции.

Суммы штрафов будут такими же, как в столице: четыре тысячи за первое нарушение режима самоизоляции, пять — за второе. Крупные санкции последуют в отношении предприятий, нарушивших ограничения.

Штрафы пропишут в региональном законе. Местный парламент должен принять их в пятницу.

Аксёнов заявил, что более системная работа по нарушителям режима самоизоляции начнется в ближайшие выходные.

Ранее в Крыму закрыли больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.