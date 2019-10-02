В Крыму с начала года отдохнули 6,6 миллиона туристов

Показатели туристической привлекательности региона растут.

За первые полгода Крым принял 6,6 миллионов туристов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма республики. Показатели превышают прошлогодние цифры.

Чиновники рассказали, что чаще всего путешественники приезжают на полуостров при помощи авиасообщения. Самолеты используют 28% туристов. Еще 15% пересекают государственную границу через пропускные пункты "Армянск", Джанкой" и "Перекоп". Крымским мостом пользуются 58% отдыхающих.

Глава ведомства Вадим Волченко подчеркнул, что у 95 опрошенных туристов отдых оправдал ожидания. Еще 90% надеются вернуться туда еще раз.

Это хорошая оценка работы крымской туристической отрасли, но и не повод почивать на лаврах. Для нас первостепенными остаются вопросы улучшения качества сервисного обслуживания, адекватного ценообразования и востребованности Крыма в сезон оздоровления комментирует спикер

Напомним, что благодаря туристической отрасли в бюджет Крыма поступило 1,46 миллиардов рублей. Доходы увеличились почти на треть, если сравнивать с данными 2018 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что умер первый президент Крыма Юрий Мешков.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Timelab Pro