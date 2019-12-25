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В Крыму прокомментировали слова экс-посла США о водной блокаде полуострова
Сегодня, 21:49
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matveyvn

В Крыму прокомментировали слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

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Чегринец считает, что именно из-за подобных высказываний "американцев не любят во всём мире".

В Крыму прокомментировали слова экс-посла США на Украине Джона Хербста  о водной блокаде полуострова. Это сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Он отметил, что призывать лишить людей воды — это кощунство. Чегринец считает, что именно из-за подобных высказываний "американцев не любят во всём мире" и посоветовал Штатам не вмешиваться во внутренние дела других государств. Он подчеркнул, что в Крыму не боятся санкций.

Он отметил, что когда Украине "приходят команды из-за океана", то "разговоры о национальном достоинстве и патриотизме как-то забываются".

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Теги: крым, санкции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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