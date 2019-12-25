В Крыму прокомментировали слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

В Крыму прокомментировали слова экс-посла США на Украине Джона Хербста о водной блокаде полуострова. Это сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Он отметил, что призывать лишить людей воды — это кощунство. Чегринец считает, что именно из-за подобных высказываний "американцев не любят во всём мире" и посоветовал Штатам не вмешиваться во внутренние дела других государств. Он подчеркнул, что в Крыму не боятся санкций.
Он отметил, что когда Украине "приходят команды из-за океана", то "разговоры о национальном достоинстве и патриотизме как-то забываются".
Ранее Аксёнов призвал не вводить тесты на коронавирус для туристов.
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