Решение об открытии пансионатов, гостиниц и санаториев должно быть принято в начале лета.

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал не вводить тесты на коронавирус для туристов. Об этом он написал в социальных сетях.

Аксёнов просит отменить требование Роспотребнадзора об обязательном тестировании на COVID-19 сотрудников и гостей отелей. Также он просит отменить норму, по которой при обнаружении заражённого гостиницу следует превращать в обсерватор. При этом он добавил, что соблюдение прочих санитарных норм в отелях остаётся обязательным.

Глава Крыма признал, что контролировать социальную дистанцию на пляже невозможно и попросил Роспотребнадзор отменить и это требование.

Сергей Аксёнов рассказал, что решение об открытии пансионатов, гостиниц и санаториев должно быть принято в начале лета.

Ранее мы рассказывали, что в Крыму начали подготовку к туристическому сезону.