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В Крыму пресекли деятельность сети незаконных игорных заведений

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Суточный доход группировки составлял более трех миллионов рублей.

В Крыму пресекли деятельность сети незаконных игорных заведений. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники занимались криминальным бизнесом с 2021 года. ни арендовали помещения на первых этажах зданий в крупных городах и районах региона. Всего в незаконной игорной деятельности были задействованы более 50 человек. Суточный доход группировки составлял более трех миллионов рублей.

В результате действий сотрудников полиции были задержаны два организатора, а также IT-специалист, который обеспечивал работу игровых залов. В ходе обысков изъяли порядка 150 единиц игрового оборудования, денежные средства в размере около 2,5 млн рублей, кассовую технику и другие предметы. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали двух посетителей кафе за драку со стрельбой.

Видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: крым, нелегальные азартные игры, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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