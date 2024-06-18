В Подмосковье задержали двух посетителей кафе за драку со стрельбой

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Российские правоохранительные органы задержали мужчин, которые устроили драку и стрельбу в кафе в городе Фрязино Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы МВД. Известно, что в темное время суток в заведении, расположенном на улице Московской, между охранниками и двумя посетителями произошёл словесный конфликт. Затем он перерос в силовое противостояние. Во время потасовки клиенты произвели выстрелы из предмета, конструктивно напоминающего пистолет. После этого злоумышленники скрылись с места событий.

Полицейские вышли на след злоумышленников, которыми оказались уроженцы Северо-Кавказского федерального округа в возрасте 25 и 28 лет. пресс-служба полиции по Подмосковью

При разбирательстве оперативниками было установлено, что один из задержанных был ранее судим за грабёж. При личном досмотре второго подозреваемого полицейскими изъят травматический пистолет и патроны к нему. Сейчас эти предметы находятся на баллистической экспертизе. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 213 УК РФ. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

В Башкирии полицейские выявили факт незаконного вылова более восьми тысяч раков.

Фото и видео: МВД Медиа