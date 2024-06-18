в Башкирии полицейские выявили факт незаконного вылова более восьми тысяч раков

Раки были выпущены в естественную среду в реку Белая.

На территории Башкирии местный житель незаконно выловил более восьми тысяч раков. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она заметила, что сотрудники полиции по региону успешно пресекли противоправную деятельность. Известно, что оперативники остановили машину, водитель которой перевозил более восьми тысяч раков без необходимых документов. Позже был установлен предполагаемый продавец товара. Им оказался 35-летний житель города Агидель. Выяснилось, что злоумышленник устанавливал раколовки на озере Лабода Краснокамского района. Таким образом ему удалось поймать порядка 300 килограммов раков и реализовать их в дальнейшем.Ущерб от деятельности мужчины превысил 900 тысяч рублей.

Изъяли у мужчины более тысячи раколовок, резиновую лодку и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Раки были выпущены в естественную среду в реку Белая. пресс-служба МВД РФ по Башкирии

В настоящее время ведется уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Фигурант расследования находится под обязательством о явке.

Арестованы грабители-каскадеры, кравшие товары на ходу из фур на трассе М5.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк