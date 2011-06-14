Арестованы грабители-каскадеры, кравшие товары на ходу из фур на трассе М5

Членам банды удалось нанести ущерб в размере 24 млн рублей.

Российские правоохранительные органы по Пензенской области задержали преступников-"каскадёров", которые крали товары из грузовиков прямо по ходу движения большегрузного транспорта. Соответствующее заявление сделали сотрудники местной пресс-службы МВД. Установлено, что злоумышленниками оказались трое жителей Волгограда, а также гражданин из Московской области. В ночное время суток на участке трассы М-5 "Урал" криминальная банда следовала за "жертвой" на собственном автомобиле, предварительно выключив свет фар на машине. Четвертый участник преступной группы в это время наблюдал за обстановкой со стороны, чтобы исключить появление полиции.

Двое из грабителей через переднее окно забирались на капот своей машин, а затем приблизившись вплотную к фуре, вскрывали ее через заднюю дверь. Забравшись внутрь подельники передавали друг другу коробки с грузом. Товар складывался на крыше легкового автомобиля. При этом на "опустошение" одного транспортного средства у воров уходило не более пяти минут. В общей сложности ОПГ нанесла ущерб на сумму, превышающую 24 миллиона рублей. Чаще всего преступников интересовала одежда, бытовая техника и другое.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: МВД Медиа