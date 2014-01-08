В Крыму предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики

Подозреваемый задержан, взрывные устройства изъяты.

В Крыму сотрудники ФСБ России предотвратили диверсию украинских специальных служб на объекте энергетической гражданской инфраструктуры. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей надзорного ведомства. Подозреваемый пойман. У мужчины изъяты три самодельных взрывных устройства фугасного типа, а также документы и инструкции по их применению. Также выявлена схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, в республике Крым… Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ. ЦОС ФСБ

В ЦОС ФСБ добавили, что по данным местных специалистов-энергетиков, в случае повреждения ЛЭП без электроэнергии остались бы свыше пяти тысяч потребителей, а также некоторые социально значимые объекты региона. В настоящее время следственными органами ведется уголовное дело по статьям за подготовку диверсии и за незаконный оборот взрывчатых веществ.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ