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В Крыму построят радар для контроля Средиземного моря и Атлантики
Сегодня, 15:59
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В Крыму построят радар для контроля Средиземного моря и Атлантики

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Предположительно, строительство будет завершено в 2024 году.

В Крыму возведут дальнюю радиолокационную станцию метрового диапазона "Воронеж-М". Об этом информирует агентство "Интерфакс" со ссылкой на генерального конструктора СПРН Сергея Боева.

По его словам, данные РЛС способны контролировать ракетные пуски из центра Атлантического океана, средиземного моря и северной части африканского континента.

Станция будет иметь цифровые фазированные антенные решетки с мощной защитой от помех. Она будет контролировать в указанных районах пуски ракет, в том числе межконтинентальных.

Сергей Боев, генеральный конструктор СПРН

Он подчеркнул, что вся необходимая документация для возведения РЛС на территории Крыма уже утверждена. Предположительно, строительство будет завершено в 2024 году.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений.

Фото: Минобороны РФ

Теги: воронеж-м, крым, рлс, спрн
Категории: Новости России, Лента новостей,

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