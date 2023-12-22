В Крыму полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве

Ирина Волк рассказала о том, что мужчина планировал финансировать ВСУ.

Российские правоохранительные органы на территории Крыма задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств у нотариуса из города Симферополя. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что операция проводилась при участии коллег из УФСБ и Росгвардии. Подозреваемым стал 43-летний местный житель. Злоумышленник под угрозой применения насилия требовал с потерпевшей женщины средства якобы для финансирования Вооруженных сил Украины.

В ходе обысков по месту проживания фигуранта и его родителей изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, документы. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту инцидент ведется уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей. Полиция устанавливает обстоятельства преступления и личности соучастников криминальной деятельности.

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Фото и видео: МВД Медиа