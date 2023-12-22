Полиция Нижнего Новгорода раскрыла кражу из частного дома золотых изделий на 1 млн рублей

Подозреваемый в преступлении помещен под стражу.

Российские правоохранительные органы смогли раскрыть кражу золотых изделий на сумму в один миллион рублей. Ранее преступление было совершено в частном доме в Нижнем Новгороде. Потерпевший объяснил полиции, что накануне вечером занимался выполнением заказов по изготовлению и ремонту ювелирных изделий. После работы он положил сумку с отреставрированными золотыми украшениями на кресло, забыв закрыть входную дверь. Утром следующего дня мужчина обнаружил пропажу дорогостоящих украшений.

В ходе оперативных мероприятий оперативники смогли установить и задержать мужчину, причастного к хищению чужого имущества. Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 41-летний уроженец Тульской области. В настоящее время злоумышленник признался в содеянном. Он рассказал, что в ночное время проходил мимо дома потерпевшего. В какй-то момент он решил проверить, закрыта ли входная дверь. Когда фигурант расследования смог попасть внутрь помещения, то забрал попавшуюся на глазу сумку. Ведется уголовное дело. Подозреваемый отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа