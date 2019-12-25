В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова

Благодаря "Крымской платформе" полуостров вернулся на страницы СМИ.

Советник главы республики Крым по информационной политике Олег Крючков сказал, что саммит "Крымская платформа" стал хорошей рекламой полуострова РФ. Его слова передает "РИА Новости".

По заявлению Крючкова, благодаря данному мероприятию Крым вернулся на страницы сайтов и изданий мировых средств массовой информации.

И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу "Таврида", десятки детских садов и больниц. Хороший пиар, и все за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский, давай еще. Олег Крючков, советник главы Крыма по информационной политике

По его мнению, "Крымская платформа" была пустым мероприятиям, а цели саммита представляют собой набор ничего не значащих деклараций.

23 августа в Киеве прошел саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма, включая возвращение полуострова в состав государства. Основателями саммита стали 44 страны и организации, включая Европейскую комиссию, НАТО, Совет Европы и ГУАМ. российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что считает данное мероприятие шабашем.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что саммит "Крымская платформа" является "историческим прорывом". По его словам, мероприятие собрало представителей многих стран и международных организаций, что дает уверенность о скором возвращении Крыма в состав Украины.

Фото: crimea-platform.org