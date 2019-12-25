В Крыму парашютист зацепился за скалу и упал с высоты 80 метров

ЧП произошло в районе пещерного города Качи-Кальон в селе Баштановка Бахчисарайского района.

В Крыму парашютист не справился с управлением и упал с 80-метровой высоты.

ТАСС сообщает, что ЧП произошло в районе пещерного города Качи-Кальон в селе Баштановка Бахчисарайского района. Это место пользуется популярностью у спортсменов экстремалов. Парашютист не справился с управлением и зацепился за скалу, после чего упал с высоты 80 метров. Спасателям с использованием спецснаряжения и специальных носилок удалось доставить пострадавшего вниз и передать медикам.

Известно, что пострадавший москвич 1988 года рождения доставлен в больницу с многочисленными травмами.

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Фото:crimea_wow (Instagram)