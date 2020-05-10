В Крыму ответили на инициативу Зеленского об установке колокола в Симферополе

Украинский президент намерен установить символы на территориях, когда-то принадлежавших его стране.

В Крыму назвали "шутовскими" планы президента Украины Владимира Зеленского возвести колокол Единства в Симферополе. Глава государства накануне поделился гуманитарной инициативой, в ходе которой в Луганске, Закарпатье, Донецке и Симферополе будут установлены четыре мемориальных символа, которые одновременно возвестят о наступлении "мира" на Украине.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал Зеленского оставить планы по возвращению полуострова и напомнил, что у главы государства "еще есть шанс стать настоящим президентом".

Ранее мы сообщали о том, что в Крыму спасатели водрузили копию знамени Победы на вершину Ай-Петри. Этой традиции уже 30 лет. По легенде, партизаны подняли на горе красный флаг, а фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия.