Местные депутаты не трогают эту воду, потому что боятся химикатов.

В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

- Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна, - сказал он.

Также он посчитал, что прикасаться к этой воде опасно, потому что боится, что будут "травить химикатами всякими".

Ранее постоянное представительство президента Украины в Крыму опубликовало заявление. Там сказано, что возобновление поставок воды в Крым невозможно до "момента его деоккупации".

В представительстве считают, что поставка воды в Крым ослабит давление на Россию. Это помешает вернуть Украине полуостров в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма.