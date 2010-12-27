Процесс находится на стадии переговоров.

В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией. В настоящий момент процесс находится на стадии переговоров. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее Наталья Поклонская заявила в своем Telegram-канале о возобновлении грузовых перевозок между портами Керчь и Зонгулдак. Она сообщила, что паромы будут ходить раз в неделю, и назвала это еще одним шагом в сторону признания Крыма российским.

В свою очередь директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова отметила, что крымский бизнес приветствовал бы возобновление паромного сообщения с Турцией, но, "к сожалению, такого решения окончательно не принято".

Напомним, Турция прервала грузоперевозки с Крымом в 2017 году. Запрет касается всех кораблей независимо от флага.

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