Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение

Паромы между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю.

Между Крымом и Турцией возобновилось прерванное два года назад паромное сообщение. Об этом заявила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

По мнению чиновницы, это говорит о том, что был сделан еще один шаг в сторону дружбы и признания Крыма российским. Паромы между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю.

После референдума и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина и ряд других стран ввели санкции против РФ, российских бизнесменов и политиков. В октябре 2017 году Турция отказалась от паромного сообщения с Крымом. Запрет касался всех кораблей независимо от флага.

Ранее Коломойский высказался за восстановление отношений между Украиной и Россией.