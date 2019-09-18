В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

Жители полуострова не видят причин возвращаться под управление Украины.

Член Государственного совета Крыма Юрий Гемпель прокомментировал план украинского генерала по "возвращению" полуострова. Ранее Николай Маломуж заявил, что Киев сможет создать для Крыма переходные условия, а после вывести его в свободную экономическую зону с международным форматом. К словам бывшего руководителя внешней разведки Украины российские политики отнеслись скептично.

Гемпель напомнил иностранным коллегам, что Крым приобрел статус российского благодаря волеизъявлению жителей полуострова.

Возвращение было связано с идеологическими соображениями. Мы ментально, культурно и исторически привязаны к России объясняет спикер

Также чиновник назвал слова украинского политика некорректными. Гемпель подчеркнул, что Крым останется в составе России навсегда, потому что жители полуострова проголосовали бы точно также, как и в 2014 году, когда состоялся референдум. После присоединения к России, по словам специалиста, территория получила динамическое развитие во всех отраслях. Таким образом, политик в корне не согласен с высказыванием украинской стороны о том, что население Крыма мечтает вернуться.

Ранее Piter.tv писал о том, что Наталья Поклонская прокомментировала предложение о новом названии Крыма.

Видео: YouTube/Timelab Pro