Наталья Поклонская прокомментировала предложение о новом названии Крыма

Наталья Поклонская прокомментировала предложение о новом названии для Крыма. Политик рассказала, что для начала необходимо спросить мнение у всех жителей региона.
Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение
заявила Поклонская
Женщина добавила, что сама лично относится к данному предложению неоднозначно.
Крым должен оставаться Крымом
резюмировала Наталья
Ранее Piter.tv писал о том, что муж Натальи Поклонской заявил о расставании с супругой.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )