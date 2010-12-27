Наталья Поклонская прокомментировала предложение о новом названии Крыма

Политик рассказала о личном отношении к переименовании Крыма.

Наталья Поклонская прокомментировала предложение о новом названии для Крыма. Политик рассказала, что для начала необходимо спросить мнение у всех жителей региона.

Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение заявила Поклонская

Женщина добавила, что сама лично относится к данному предложению неоднозначно.

Крым должен оставаться Крымом резюмировала Наталья

Ранее Piter.tv писал о том, что муж Натальи Поклонской заявил о расставании с супругой.

Фото: Piter.tv

