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Наталья Поклонская прокомментировала предложение о новом названии Крыма
Сегодня, 10:16
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lesjasap

Наталья Поклонская прокомментировала предложение о новом названии Крыма

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Политик рассказала о личном отношении к переименовании Крыма.

Наталья Поклонская прокомментировала предложение о новом названии для Крыма. Политик рассказала, что  для начала необходимо спросить мнение у всех жителей региона. 

Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение

заявила Поклонская

Женщина добавила, что сама лично относится к данному предложению неоднозначно. 

Крым должен оставаться Крымом

резюмировала Наталья

Ранее Piter.tv писал о том, что муж Натальи Поклонской заявил о расставании с супругой.

Фото: Piter.tv
 

Теги: крым, наталья поклонская, переименование крыма
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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