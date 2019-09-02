Муж Натальи Поклонской заявил о расставании с супругой

Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев рассказал о причинах развода.

Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Об этом пишут РИА Новости.

Соловьев рассказал о причинах развода. Он заявил, что два лидера в одной семье — это "гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться". Сейчас он облегчил жене задачу и предоставил ей возможность самой выбирать дальнейший путь и приоритеты. При этом он не хочет хайповать на этой истории.

Между тем недавние заявления Поклонской о "тайных и радикальных" переменах в личной жизни Соловьев назвал анекдотом. Он подчеркнул, что на деле ничего тайного и тем более радикального в их расставании нет.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев поженились в августе 2018 года. За год совместной жизни пара реализовала несколько гуманитарных проектов и написала книгу.

Видео: Piter.TV, YouTube / Représentation France RPD, Наталья Поклонская