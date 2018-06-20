Наталья Поклонская о референдуме в Крыму: "Всех русскоговорящих должны были вырезать"

"Кто говорит на русском языке, кто не согласен отвечать на лозунг "Слава Украине – героям слава", это бандеровский лозунг. Кто не отвечает их просто надо было убивать". Политик и автор книги "Крымская весна" поделилась воспоминаниями о крымском референдуме.

Наталья Поклонская презентовала в Петербурге книгу "Крымская весна". Депутат Государственной думы рассказала об угрозах со стороны бывших коллег из прокуратуры, о Майдане и настроениях в Крыму во время референдума в 2014 году.

В книге мы попытались рассказать о тех чувствах, вообще об общем настроении крымчан, севастопольцев в преддверии референдума. Начинали мы этот рассказ, еще с периода, когда на Украине случился государственный переворот, как раз я была в эпицентре событий. Я на тот период служила в органах прокуратуры Украины в Киеве. Наше спецуправление, спецподразделение занималось как раз таки фиксацией преступлений, совершенных в период так называемой революции гідністи. Я хочу сказать, что это никакая не революция и совершенно к гідністи никакого отношения не имеет. Это преступление, которое имеет название – государственный переворот. Наталья Поклонская, депутат Государственной думы России

После смены власти Поклонская решила уволиться и покинуть Киев и вернулась обратно в Крым к родителям. По ее словам, в Крупы в этот момент настроение было на подъеме, но крымчане опасались того, что приедут "бандерлоги" и захватят власть, чтобы помешать референдуму.

Действиями Киева и действиями радикалов на Украины для крымчан балы создана реальная угроза для жизни и здоровья. Всех русскоговорящих они должны были вырезать, вот просто вырезать, кто говорит на русском языке, кто не согласен отвечать на лозунг "Слава Украине – героям слава", это бандеровский лозунг. Кто не отвечает их просто надо было убивать, вот такие правила Майдана, вот такие правила государственного переворота на Украине Наталья Поклонская, депутат Государственной думы России

Депутат призналась, что считает Крым Севастополь и Черноморский флот русским. По ее словам, люди самоорганизовались и объединились в народные ополчения, чтобы не помешать референдуму. В своей книге "Крымская весна" Поклонская также рассказала об угрозах, поступающих из генеральной прокуратуры:

Да вы госизменники, да вы преступники, да мы вас сгноим в тюрьме. Мне звонили мои бывшие руководители из Киева и говорили, что я буду сидеть в одной камере с Аксеновым. Коллеги бывшие звонили и говорили, что ты не надейся на суд, какой там суд, тебя на Майдане просто порвут, по кусочкам разорвут Наталья Поклонская, депутат Государственной думы России

На вопрос о том, как Наталья относится к крымчанам, которые не рады присоединению к России, она ответила, что не знает людей, которые так считают. Если такие есть, то, по ее мнению, это самоубийцы, "которые мечтают погибнуть под бомбежками товарища Порошенко".

Мы понимали, что за нашей спиной наши дети, наша родина и наша святая память о наших дедах и прадедах, которые нам сделали праздник – 9 мая. Мы помним 9 мая 45-го, поэтому мы пошли защищать. И какие чувства испытывали, какие были передряги, какие переживания, какие трудности, все это мы постарались описать и рассказать в книге. Наталья Поклонская, депутат Государственной думы России

Одну из глав книги "Крымская весна" написал муж Натальи Поклонской Иван Соловьев. Депутат рассказала, что в главу вошли рассказы, которые она не смогла рассказать сама от своего имени. Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, о том, как Поклонская относится к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Видео: Piter.tv