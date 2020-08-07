В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров. С заявлением выступил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
До этого Александр Лукашенко заявил, что Украина потеряла полуостров из-за того, что у неё не было власти и желания защищать Крым, к которому власти страны относились безалаберно и бестолково. Он добавил, что сам бы в таком случае воевал бы за Крым.
Молохов считает, что белорусский президент сам не знает, что говорит.
Крым никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами.
Александр Молохов, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ
Он отметил, что за время советской власти на полуострове возникла особая южная общность людей с островной ментальностью, которую украинская власть не смогла перемолоть за 23 года.
Ранее Лукашенко захотел стать донором крови для оппозиционеров.
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