Молохов считает, что белорусский президент сам не знает, что говорит.

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров. С заявлением выступил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

До этого Александр Лукашенко заявил, что Украина потеряла полуостров из-за того, что у неё не было власти и желания защищать Крым, к которому власти страны относились безалаберно и бестолково. Он добавил, что сам бы в таком случае воевал бы за Крым.

Молохов считает, что белорусский президент сам не знает, что говорит.

Крым никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами. Александр Молохов, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ

Он отметил, что за время советской власти на полуострове возникла особая южная общность людей с островной ментальностью, которую украинская власть не смогла перемолоть за 23 года.

Ранее Лукашенко захотел стать донором крови для оппозиционеров.

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