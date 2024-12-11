В Крыму обследуют более 524 километров берега на наличие мазута

Спасатели продолжают ликвидировать последствия разлива мазута.

Российские экстренные службы в настоящее время на территории полуострова Крым обследуют более 524 километров береговой линии на наличие мазута. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону. Известно, что было очищено свыше 181 километра на указанной территории. За минувший день спасатели собрали порядка шести тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий в регионе привлечены силы более 4,3 тысячи человек из личного состава профильного ведомства, а также свыше 740 единиц специальной техники.

В Севастополе обследуют 165 километров берега. За сутки собрано 0,4 тонны, вывезено 4,5 тонн. пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму

Свыше 86 тыс тонн загрязненного грунта собрали на Кубани и в Крыму.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Крыму