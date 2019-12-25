В Крыму назвали шантажом санкции Украины за полеты на полуостров. С заявлением выступил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, угрозы Украины ввести санкции против авиакомпаний, совершающих перелёты в Крым, продиктованы бессилием и злобой Киева.
Расчет киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду.
Юрий Гемпель, глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям
Он отметил, что украинским властям не удастся сдержать развитие Крыма внутри России.
Ранее власти предложили способ защиты Крыма от санкций.
Фото: pixabay.com
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