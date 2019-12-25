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Власти предложили способ защиты Крыма от санкций
Сегодня, 9:19
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matveyvn

Власти предложили способ защиты Крыма от санкций

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В Минэкомразвития подчёркивают, что особые административные регионы будут удобны для российских компаний.

Власти предложили способ защиты Крыма от санкций. С инициативой выступило Министерство экономического развития России, пишет РБК.

Ведомство подготовило проект об особом правовом режиме на территории полуострова. Законопроект предполагает, что в Крыму могут быть созданы особые административные регионы, которые предполагают конфиденциальность для инвесторов-участников. Предполагается, что именно этот факт снижает риск введения санкций.

В Минэкомразвития подчёркивают, что особые административные регионы будут удобны для российских компаний, против которых уже ввели санкции.

Ранее Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье.

Теги: крым, минэкономразвития, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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