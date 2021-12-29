В Крыму на трассе "Таврида" столкнулись 15 автомобилей

В ГИБДД насчитали пять аварий на небольшом участке дороги.

В Крыму произошло массовое ДТП. На трассе "Таврида" столкнулись 15 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

По информации ведомства, дорожная авария произошла в Бахчисарайском районе. В результате столкновения образовался серьезный затор. Всего в ГИБДД насчитали пять аварий на небольшом участке трассы.

Произошло пять ДТП с 15 единицами автотранспорта. Предварительно, в одном ДТП – одна единица, в другом – пять, в трех ДТП – по три единицы. из сообщения МВД по Крыму

В результате аварии пострадавших нет. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура республики организовала проверку по факту ДТП.

Ранее трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти.

Фото: прокуратура республики Крым

Видео: ВКонтакте / Крыминформ, Настоящий Крым