В Крыму на совещании с Аксеновым из шкафа вышел человек

Оказалось, что это не шкаф, а дверь.

В Крыму на совещании по инфраструктурным проектам в прямом эфире открылся шкаф и из него вышел человек. Совещание проводил глава Крыма Сергей Аксенов.

Оказалось, что вышел из шкафа первый замглавы Службы автомобильных дорог Крыма. Позже в региональном Министерстве транспорта объяснили, что это вовсе не шкаф, а дверь. Она ведет в соседнюю комнату, в которой находится кабинет.

Ранее мы писали, что в случае смены власти ЕС пообещал Белоруссии финансовую помощь, которая составляет 3 млрд евро.

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