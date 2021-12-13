В Крыму мобилизованные получат выплаты по 200 тыс. рублей

Сергей Аксенов рассказал о помощи семьям мобилизованных на СВО граждан.

Каждый мобилизованный житель Крыма получит по 200 тысяч рублей в качестве финансовой помощи его семье. Соответствующее заявление в ходе выступления с видеообращением сделал глава полуострова Сергей Аксенов. Чиновник заметил, что выплаты будут производиться по поручению главы региона в единоразовом порядке.

Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней. Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор региона не стал уточнять, сколько именно человек в Крыму подлежат частичной мобилизации. Сергей Аксенов добавил, что актуальные сведения по данному процессу будут публиковаться на информационном портале местного совета министров. В частности, там будет размещен раздел ответа на частые вопросы граждан о специальной военной операции.

Крым готов помочь Донбассу и Херсонщине обеспечить безопасность в ходе референдумов.

Фото и видео: Вконтакте / Сергей Аксенов