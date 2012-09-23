Крым готов помочь Донбассу и Херсонщине обеспечить безопасность в ходе референдумов

Сергей Аксенов рассказал о том, что полностью поддерживает решение ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Власти Крыма готовы помочь властям Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденным территориям Украины при подготовке и организации референдумов о признании регионов в составе РФ. В том числе это касается и Херсонской области. Об этом журналистов уведомил глава полуострова Сергей Аксенов. Чиновник заметил, что готов оказать поддержку в обеспечении безопасности данного голосования.

Всецело поддерживаю инициативу. Мы готовы оказать нашим братьям всю необходимую помощь на этапе подготовки. Сергей Аксенов, глава Крыма

Эксперт напомнил о том, что общественная палата Крыма и власти Херсонской области находятся в режиме постоянных консультаций. Чиновник полагают, что коллегам может помочь опыт Крыма.

В Херсонской области официально объявили о проведении референдума.

Фото и видео: Telegram / Донбасс Онлайн