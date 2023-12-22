В Крыму два питбуля напали на женщину

Собаки травмировали жительницу Симферополя.

Прокуратура на российском полуострове Крым контролирует ход проверки обстоятельств нападения двух питбулей на местную жительницу. Инцидент произошел на территории Симферополя. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального надзорного ведомства. По предварительным сведениям, животные атаковали пострадавшую 20 января текущего года вблизи домовладения, расположенного по улице Целинной. Собаки нанесли женщине множественные рваные раны голени правой ноги.

В Петербурге открыли мемориальную доску в память о работе прокуратуры во время блокады Ленинграда.

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