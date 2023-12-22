Теперь табличка установлена на фасаде дома № 13 по улице Белинского. С 1940 года до 1977 года здесь работала городская прокуратура.

В Петербурге открыли мемориальную доску в память о работе прокуратуры во время блокады Ленинграда. Об этом в своем tg-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

С инициативой повесить памятную табличку выступил Фонд поддержки и развития исторического наследия Кони. В октябре 2023 года идею поддержали на собрании по мемориальным доскам. 10 января губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление об открытии мемориальной доски. Теперь табличка установлена на фасаде дома № 13 по улице Белинского. С 1940 года до 1977 года здесь работала городская прокуратура.

Во время Великой Отечественной войны большая часть сотрудников ведомства ушла на фронт. Оставшиеся сотрудники работали по 16 часов в день без выходных. Они занимались обороной Ленинграда, проверяли состояние санитарно-бытового обслуживания, обеспечивали порядок на продовольственных складах, следили за работой почты, помогали с трудоустройством инвалидам войны, определяли сирот в детские дома, боролись со спекуляцией продуктами питания, квартирными кражами и многим другим.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мероприятия в честь освобождения Ленинграда от блокады пройдут на стенде Петербурга на ВДНХ.

Фото: Telegram / Пиотровский Онлайн