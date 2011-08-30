В Крыму четыре города и три района остались без света

Частично возобновить электроснабжение планируется в течение суток.

Подачу электричества приостановили в четырех городах и трех районах полуострова из-за нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что временно прекратилась подача света в города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпаторию и городской округ, Черноморский район и Сакский район.

Гоцанюк рассказал, что в Бахчисарайском районе ограничили электроснабжение в формате "3 часа через 3 часа". Такие меры ввели для балансировки нагрузки.

Сейчас специалисты ГУП РК "Крымэнерго" проводят работы по стабилизации параметров сети и предотвращению аварий. Частично возобновить электроснабжение запланировано в течение суток, но сроки могут сдвинуть в связи со сложностью работ.

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