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В Крыму четыре города и три района остались без света
Сегодня, 12:10
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В Крыму четыре города и три района остались без света

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Частично возобновить электроснабжение планируется в течение суток.

Подачу электричества приостановили в четырех городах и трех районах полуострова из-за нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что временно прекратилась подача света в города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпаторию и городской округ, Черноморский район и Сакский район.

Гоцанюк рассказал, что в Бахчисарайском районе ограничили электроснабжение в формате "3 часа через 3 часа". Такие меры ввели для балансировки нагрузки.

Сейчас специалисты ГУП РК "Крымэнерго" проводят работы по стабилизации параметров сети и предотвращению аварий.  Частично возобновить электроснабжение запланировано в течение суток, но сроки могут сдвинуть в связи со сложностью работ.

Ранее мы сообщали, что ВСУ начали применять для ударов по Крыму новые дроны "Бегемот".

Фото: Magnific

Теги: крым, крым отключение света
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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