В Крыму ФСБ задержали мужчину, работавшего на украинские спецслужбы

Силовики поймали мужчину,который хотел выполнить задание для СБУ на территории полуострова.

Российские силовые структуры задержали агента Службы безопасности Украины, который хотел взорвать российского военнослужащего. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. Известно, что 30-летний мужчина по заданию иностранной спецслужбы с помощью самодельного взрывного устройства должен был совершить подрыв в тот момент, когда жертва входила в подъезд дома.

Для этого подозреваемый поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ. пресс-служба УФСБ РФ по региону

В настоящее время в отношении украинского агента возбуждены уголовные дела. Фигурант расследования сотрудничает со стороной обвинения и дает признательные показания о своей работе на спецслужбы киевского режима. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: Telegram / tvcrimea24, УФСБ РФ по Крыму и Севастополю