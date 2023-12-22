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В Крыму ФСБ задержали мужчину, работавшего на украинские спецслужбы

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Силовики поймали мужчину,который хотел выполнить задание для СБУ на территории полуострова.

Российские силовые структуры задержали агента Службы безопасности Украины, который хотел взорвать российского военнослужащего. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. Известно, что 30-летний мужчина по заданию иностранной спецслужбы с помощью самодельного взрывного устройства должен был совершить подрыв в тот момент, когда жертва входила в подъезд дома. 

Для этого подозреваемый поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ.

пресс-служба УФСБ РФ по региону

В настоящее время в отношении украинского агента возбуждены уголовные дела. Фигурант расследования сотрудничает со стороной обвинения и дает признательные показания о своей работе на спецслужбы киевского режима. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: Telegram / tvcrimea24, УФСБ РФ по Крыму и Севастополю

Теги: крым, сбу, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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