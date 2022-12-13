В результате столкновения пострадавшая потеряла сознание и получила перелом ноги.

В Крымске мотоциклист на соревнованиях сбил женщину, выбежавшую на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на соревнованиях по мотокроссу. 60-летняя женщина стояла возле трассы, а затем решила перебежать ее. В этот момент в ее сторону ехал 11-летний мотоциклист, который сбил женщину.

В результате столкновения пострадавшая потеряла сознание и получила перелом ноги. Причина ее решения перебежать через трассу неизвестна. Мотоциклист также получил травмы. Обоих доставили в больницу.

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Видео: Telegram / SHOT